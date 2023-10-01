У Словаччині на виборах перемогла проросійська партія

За неї проголосували 23,29% громадян країни.

У Словаччині на виборах, за попередніми підрахунками голосів, перемогу здобула антиукраїнська партія експрем’єра Роберта Фіцо.

Про це пише видання Aktuality.

Як зазначається, за результатами обробки протоколів, найбільше голосив отримала проросійська партія Smer-SD прем’єра Роберта Фіцо - за неї проголосували 23,29% громадян.

На другому місці опинилася “Прогресивна Словаччина”, яка близька до чинної президентки Зузани Чапутової - їй віддали голоси 17,07% громадян.

А вже на третьому місці розмістилася партія “Голос” експрем’єра Петера Пеллегріні - 14,96%. Ця партія може вступити в коаліцію як з прозахідними, так і проросійськими силами.

Словацька національна партія колишнього спікера Андрея Данко, також відома антиукраїнськими настроями, все ж здолала прохідний бар’єр з 5,67% – що, втім, менше, ніж їй раніше прогнозували соцопитування.

Нагадаємо, що Орбан заявив про територіальні претензії до двох країн ЄС і нарвався на жорстку відповідь.