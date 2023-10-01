В Словакии на выборах победила пророссийская партия

За нее проголосовало 23,29% граждан страны.

В Словакии на выборах, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала антиукраинская партия экс-премьера Роберта Фицо.

Об этом пишет издание Aktuality.

Как отмечается, по результатам обработки протоколов больше всего голосов получила пророссийская партия Smer-SD премьера Роберта Фицо — за нее проголосовали 23,29% граждан.

На втором месте оказалась "Прогрессивная Словакия", которая близка действующей президентке Зузане Чапутовой — ей отдали голоса 17,07% граждан.

А уже на третьем месте разместилась партия "Голос" экспремьера Петера Пеллегрини — 14,96%. Эта партия может вступить в коалицию как с прозападными, так и с пророссийскими силами.

Словацкая национальная партия бывшего спикера Андрея Данко, также известная антиукраинскими настроениями, все же преодолела проходной барьер с 5,67% – что, впрочем, меньше, чем ранее прогнозировали соцопросы.

Напомним, что Орбан заявил о территориальных претензиях к двум странам ЕС и нарвался на жесткий ответ.