Кабмін оновив порядок виплат для переселенців: що змінилося

На засіданні 21 листопада Кабмін вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку ВПО та виплат їм держдопомоги.

Уряд ухвалив нові постанови щодо переселенців, які врегульовують питання оформлення довідки про взяття на облік ВПО.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Тепер переселенці, які деякий час проживали за кордоном, можуть звертатися за призначенням виплат через 15 робочих днів після повернення в Україну. Це стосується тих, хто оформлює виплати вперше.

Крім того, у разі повторного переміщення в результаті обов’язкової евакуації після 1 серпня 2023 року особи, які раніше отримували виплати, зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців. Але за умови їх включення до списків евакуйованих, які затверджуються обласними військовими адміністраціями. А у разі евакуації за допомогою волонтерів чи самостійно необхідно повідомити ОВА.

ВПО також отримуватимуть виплати 3 місяці після дати завершення бойових дій (можливих бойових дій) або тимчасової окупації у населених пунктах, із яких вони перемістилися. Раніше виплати припинялися на наступний місяць.

До того ж, особа працездатного віку, що не працевлаштована, за відсутності поважних причин упродовж 3 місяців із дня призначення виплат ВПО повинна посприяти своїй зайнятості. Зокрема, шляхом працевлаштування, реєстрації як фізичної особи-підприємця, подання заяви для отримання гранту на бізнес/ваучера на навчання тощо. Або набути статусу безробітного, зареєструвавшись у центрі зайнятості.

Зазначимо, віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук раніше повідомила, що в Україні нараховується 4,9 млн внутрішньо переміщених осіб, 3,6 млн з них стали переселенцями після 24 лютого 2022 року.

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