Кабмин обновил порядок выплат для переселенцев: что изменилось

На заседании 21 ноября Кабмин внес изменения в ряд правительственных постановлений по учету ВПЛ и выплат им госпомощи.

Правительство приняло новые постановления относительно переселенцев, регулирующих вопрос оформления справки о взятии на учет ВПЛ.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Теперь переселенцы, некоторое время проживавшие за границей, могут обращаться за назначением выплат через 15 рабочих дней после возвращения в Украину. Это касается тех, кто оформляет выплаты впервые.

Кроме того, в случае повторного перемещения в результате обязательной эвакуации после 1 августа 2023 года лица, ранее получавшие выплаты, смогут получать пособие в течение еще 6 месяцев. Но при условии их включения в списки эвакуированных, которые утверждаются областными военными администрациями. А при эвакуации с помощью волонтеров или самостоятельно необходимо сообщить ОВА.

ВПЛ также будут получать выплаты 3 месяца после даты завершения боевых действий (возможных боевых действий) или временной оккупации в населенных пунктах, из которых они переместились. Раньше выплаты прекращались на следующий месяц.

К тому же, лицо трудоспособного возраста, не трудоустроенное, при отсутствии уважительных причин в течение 3 месяцев со дня назначения выплат ВПЛ должно поспособствовать своей занятости. В частности, путем трудоустройства, регистрации как физического лица-предпринимателя, подачи заявления для получения гранта на бизнес/ваучера на обучение и т.д. Или обрести статус безработного, зарегистрировавшись в центре занятости.

Отметим, вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук ранее сообщила, что в Украине насчитывается 4,9 млн. внутренне перемещенных лиц, 3,6 млн. из них стали переселенцами после 24 февраля 2022 года.

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