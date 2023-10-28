У Словаччині заявили, що більше не постачатимуть Україні зброю та боєприпаси

Нова влада Словаччини "не схожа на попередні рабські уряди", сказав новобраний міністр.

Словаччина має намір змінити умови оборонної угоди з США, оскільки тепер відмовляється надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів з власних складів.

Про це новопризначений міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк написав у Facebook.

Він зазначив, що цінує добрі відносини із західними партнерами, але нова влада Словаччини "не схожа на попередні рабські уряди".

"Послу США ми на зустрічі передали позицію словацького уряду – в Україну ми не надсилатимемо нових партій зі словацьких складів зброї та боєприпасів, і оборонний договір необхідно переглянути", – написав Каліняк.

Він також наголосив на провалах словацької зовнішньої та оборонної політики.

"Словацька зовнішня та оборонна політика провалу за провалом. Серед найбільших провалів, безумовно, на жаль, сформульована угода про оборонне співробітництво та гідний засудження розподіл військового обладнання та боєприпасів, які є абсолютно необхідними для Словаччини", – додав він.

Додамо, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву новообраного прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

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