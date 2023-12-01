"Це глухий кут": який прорив потрібен Україні у війні проти РФ

Відомий дослідник війни Лоуренс Фрідман підготував свій аналіз можливого розвитку ситуації та стратегії України. Його головний висновок – Україна та Захід мають готуватися до тривалої війни замість очікування швидкого прориву на фронті.

Про це він пише у колонці видання Samf.substack.com.

"Якщо завтра буде досягнуто домовленості про припинення вогню, Росія залишиться зі значною частиною української території. Хоча ця територія і буде меншою, ніж прагнула Москва, але й цю важко окуповувати і захищати в довгостроковій перспективі, і яка потребуватиме значних коштів на реконструкцію і субсидування. І це не зможе зупинити наближення України до НАТО і ЄС. Припущення, що Путін легко погодиться на припинення вогню, якщо вдасться переконати Зеленського, не відповідає логіці стратегічної позиції Росії, яка не запропонувала досі жодного припинення вогню, хоча нещодавно президент РФ у загальних рисах говорив про бажаність миру", - зазначає автор.

Водночас аналітик вважає, що припинення вогню дасть обом сторонам час на перегрупування і відновлення сил, але для жодної зі сторін це не буде задовільним або стабільним результатом.

"Не виключено, що бойові дії зайдуть у справжній глухий кут, коли обидві сторони закріпляться на своїх позиціях і жодна з них не відчуватиме себе достатньо сильною для наступу. Тоді конфлікт увійде в непростий застій, проте ми далекі від такої ситуації. Наразі перспектива полягає у продовженні бойових дій, які ще не дійшли до завершення, і які, в принципі, можуть тривати багато років. Умови можуть змінитися достатньо, щоб спровокувати серйозну дипломатичну активність: раптова зміна балансу військових переваг або ширший політичний контекст (наприклад, після перемоги Трампа на президентських виборах)", - додав він.

Отже, наразі для України, на думку експерта, не існує очевидного шляху виходу з війни шляхом переговорів, а також прямого шляху до військової перемоги.

"Для України ставки набагато вищі, оскільки її територія перебуває під окупацією, і вона не демонструє жодних ознак примирення зі своєю безповоротною втратою. Тому, хоча Путіну нелегко закінчити війну, і я не маю оптимізму, що він незабаром прагнитиме цього, зрештою, йому все ж легше, ніж Зеленському. Якщо Україна не готова поступитися територіями, то їй немає про що більше говорити з Росією. На перемовинах, які відбулися в березні та квітні 2022 року, питання нейтралітету було на порядку денному. Ця дискусія провалилася, оскільки Україна все ще не хотіла залишатися беззахисною і вимагала якихось гарантій безпеки, тоді як викриття звірств у звільнених районах навколо Києва додало нагальності звільненню всієї території від російської окупації. З цього питання російські пропозиції були розпливчастими. За відсутності перспективи швидкого прийнятного завершення, цей період війни є складним для України", - заключив він.

Раніше видання The Economist у своїй редакційній статті написало, що вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії до України зʼявилася ймовірність того, що Путін виграє цю війну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що контрнаступ ЗСУ не досяг мети.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Дивитися всім! Зеленський розповів про втрати ЗСУ і назвав єдиний спосіб закінчення війни!".

Читайте також: