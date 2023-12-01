70-річна жінка народила двійню – фото, подробиці

В Уганді 70-річна жінка народила двійню.

Про це пише ladbible.com.

Сафіна Намуквая отримала титул найстарішої людини, що народила в Африці. Дівчинка та хлопчик з’явилися на світ за допомогою кесаревого розтину в у Міжнародній жіночій лікарні та центрі репродуктивної медицини в Кампалі.

Лікарі охарактеризували вагітність як "медичний успіх" і заявили, що Сафіна та її двоє малюків почуваються добре.

Вагітність минула доволі складно на додачу до її боротьби за зачаття, що тривала чотири десятиліття. Вперше вона народила 2020 року дівчинку Сару, пояснивши водночас, що в її спільноті з неї знущалися через те, що вона бездітна.

Сафіна сказала: "Багато людей засуджували і ображали мене за безпліддя, але я вирішила залишити все Всемогутньому Богові, який нарешті відповів на мої молитви".

У лікарні охарактеризували її лікування ЕКЗ як "медичний успіх" / Фото: Women's Hospital International and Fertility Centre

Після успішного народження дочки вона пройшла подальше лікування ЕКЗ, щоб народити двох близнюків, але ця вагітність була непростою. За останні дев'ять місяців у мами трьох дітей виникли деякі ускладнення – як зі здоров'ям, так і в особистому житті.

У розмові з телеканалом НТВ Сафіна заявила, що більше не перебуває у стосунках із батьком новонароджених малюків.

Вона сказала: "Чоловікам не подобається чути, що у вас буде більше однієї дитини. Навіть після того, як мене шпиталізували, мій чоловік так і не з'явився".

Натомість медики святкували разом з нею, а в лікарні сказали: "Ця історія не лише про медичні успіхи; вона про силу та стійкість людського духу".

Сафіна Намуквая / Фото: Women's Hospital International and Fertility Centre

Сафіна розповіла, що більш як половину свого життя вона відчайдушно боролася за те, щоб мати дитину, і після 40 років спроб вона була змушена звернутися до лікування ЕКЗ. Вона перенесла декілька викиднів, втратила чоловіка у 1990-х роках і її висміювали через проблеми з фертильністю.

Мама розповіла: "Одного разу дуже маленький хлопчик кричав на мене, говорячи, що моя мама прокляла мене померти без дитини".

На щастя, тепер у неї є троє здорових нащадків.

Хоча Сафіна увійшла в історію Африки, вона не найстаріша жінка, яка народила у світі. Ерраматті Мангаямма народила дівчаток-близнючок 2019 року у віці 74 років після лікування ЕКЗ в Індії.

Нагадаємо, сім'ю із загадковою хворобою порівнюють із прибульцями. П'ять із 12 братів і сестер страждають на однакові дивні симптоми.

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