Що відбуватиметься на фронті найближчим часом: Муженко розкрив плани Кремля

У Кремлі готуються до тривалої війни, переконаний генерал.
Заяви Росії, яку зараз всі представляють як миротворця, що вона нібито готова піти на перемовини, не варто сприймати серйозно.
Таку думку висловив генерал Віктор Муженко в інтерв'ю Бі-бі-сі.
Чому у РФ заговорили про перемовини
За його словами, це хитрість для того, щоб дати можливість перепочити та посилити свої спроможності і потім кардинально вирішити деякі питання.
"Знаєте, є такий вислів: "Якщо противник має достатньо сили і чомусь просить про перемир'я, значить, у нього є якісь таємні замисли. Наприклад - заволодіти повністю територією Донецької та Луганської областей. Луганська там зрозуміло, практично все вже під їхнім контролем. А от Донецька область, про яку вони говорять… А взагалі прийнято рішення їхньою Державною думою про включення в склад Російської Федерації чотирьох областей, в тому числі Херсонської та Запорізької", - каже генерал.
Водночас днями стало відомо, що російський президент Володимир Путін підписав проєкт оборонного бюджету, який на 70% більший за бюджет 2023 року, і в 2,3 раза вищий за бюджет 2022 року.
Що, на думку Муженко, свідчить про те, що у Кремлі готуються до тривалої війни.
"В нас є можливості потенційні здійснити розгром окупаційних військ на території України. Це потребує комплексу заходів. Що можливо в найближчий період? Які прогнози можуть бути? Я вважаю, що ближчим часом можлива активізація на певних напрямках, вона вже відбувається", - прогнозує генерал.
Що задумав Путін
Він додає, що зараз Путіну потрібні перемоги та символи.
"От є на слуху Авдіївка – вона повинна бути захоплена. Є Мар'їнка – вона повинна бути захоплена. Є Куп'янськ – він повинен бути захоплений. Є там Вугледар - він повинен бути захоплений. Є вклинення в ході контрнаступу наших військ на Запорізькому напрямку – воно повинно бути, як мінімум, вирівняне по тій вихідній лінії, з якої все починалося. Така сама ситуація і на Херсонському напрямку. Це перший момент", - розповідає Муженко.
Другий – це удари далекобійних ракет по інфраструктурі в тилу України, створення напруженості в суспільстві. А також проведення потужної інформаційно-психологічної операції, відповідних акцій, саботажу і таке інше.
"Це якраз ті три блоки, на яких, я вважаю, буде акцентована увага, які будуть реалізовуватись в період зимової і, можливо, весняної російської кампанії", - додає Муженко.
Також, за словами Муженка, наразі ситуація на фронті на війні в Україні "має певні точки напруги". На деяких ділянках напружено. Зокрема, це район Куп'янська, Авдіївки тощо.
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