Що відбуватиметься на фронті найближчим часом: Муженко розкрив плани Кремля

Заяви Росії, яку зараз всі представляють як миротворця, що вона нібито готова піти на перемовини, не варто сприймати серйозно.

Таку думку висловив генерал Віктор Муженко в інтерв'ю Бі-бі-сі.

Чому у РФ заговорили про перемовини

За його словами, це хитрість для того, щоб дати можливість перепочити та посилити свої спроможності і потім кардинально вирішити деякі питання.

"Знаєте, є такий вислів: "Якщо противник має достатньо сили і чомусь просить про перемир'я, значить, у нього є якісь таємні замисли. Наприклад - заволодіти повністю територією Донецької та Луганської областей. Луганська там зрозуміло, практично все вже під їхнім контролем. А от Донецька область, про яку вони говорять… А взагалі прийнято рішення їхньою Державною думою про включення в склад Російської Федерації чотирьох областей, в тому числі Херсонської та Запорізької", - каже генерал.

Водночас днями стало відомо, що російський президент Володимир Путін підписав проєкт оборонного бюджету, який на 70% більший за бюджет 2023 року, і в 2,3 раза вищий за бюджет 2022 року.

Що, на думку Муженко, свідчить про те, що у Кремлі готуються до тривалої війни.

"В нас є можливості потенційні здійснити розгром окупаційних військ на території України. Це потребує комплексу заходів. Що можливо в найближчий період? Які прогнози можуть бути? Я вважаю, що ближчим часом можлива активізація на певних напрямках, вона вже відбувається", - прогнозує генерал.

Що задумав Путін

Він додає, що зараз Путіну потрібні перемоги та символи.

"От є на слуху Авдіївка – вона повинна бути захоплена. Є Мар'їнка – вона повинна бути захоплена. Є Куп'янськ – він повинен бути захоплений. Є там Вугледар - він повинен бути захоплений. Є вклинення в ході контрнаступу наших військ на Запорізькому напрямку – воно повинно бути, як мінімум, вирівняне по тій вихідній лінії, з якої все починалося. Така сама ситуація і на Херсонському напрямку. Це перший момент", - розповідає Муженко.

Другий – це удари далекобійних ракет по інфраструктурі в тилу України, створення напруженості в суспільстві. А також проведення потужної інформаційно-психологічної операції, відповідних акцій, саботажу і таке інше.

"Це якраз ті три блоки, на яких, я вважаю, буде акцентована увага, які будуть реалізовуватись в період зимової і, можливо, весняної російської кампанії", - додає Муженко.

Також, за словами Муженка, наразі ситуація на фронті на війні в Україні "має певні точки напруги". На деяких ділянках напружено. Зокрема, це район Куп'янська, Авдіївки тощо.

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