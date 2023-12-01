Зеленський про контрнаступ: "Ми не досягли бажаних результатів"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву хотілося б більших результатів під час контрнаступу. Втім, для бажаних результатів не вистачає сил.

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю агентству AP.

"Ми хотіли швидших результатів. З цієї точки зору, на жаль, ми не досягли бажаних результатів. І це факт", - відповів Зеленський на запитання про те, чи задоволений він результатами контрнаступу.

За його словами, Україні "не вистачає сил, щоб швидше досягти бажаних результатів". Крім того, обмеження не дозволяють швидкому наступу.

"Але це не означає, що ми повинні опустити руки, що ми повинні здатися. Ми впевнені у своїх діях. Ми боремося за те, що належить нам", - сказав Зеленський.

Втім, глава держави наголошує, що за останні кілька місяців були деякі позитивні моменти на фронті. Президент наголосив, що Україні вдалося досягти певних територіальних здобутків проти краще озброєного та укріпленого ворога. Крім того, потужність Чорноморського флоту РФ була зменшена після українських атак.

За словами Зеленського, він задоволений, що українська армія не відступає, воюючи проти "другої армії в світі". Утім, наголосив президент, Україна продовжує втрачати людей.

"Ми втрачаємо людей, я не задоволений. Ми не отримали всієї зброї, яку хотіли. Ч не можу бути задоволений, але і не можу сильно скаржитися", - додав він.

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