Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 1 грудня?

День, коли активізуються сили зла, а разом із ними – токсичні люди, які перебувають під їхнім впливом. Спілкування з тими, хто не викликає у нас добрих почуттів, необхідно скоротити до мінімуму, інакше наслідки можуть виявитися непередбачуваними. Необхідно також відмовитися від участі у публічних заходах, особливо якщо вони можуть призвести до скандалів – це може забрати в людини енергію, яка може знадобитися для більш важливих справ – як на роботі, так і в житті загалом.

Лев

Велика ймовірність пропозиції попрацювати (і непогано заробити), яка надійде несподівано для представників знака. Вона справді може виявитися надзвичайно вигідною, але, тим не менше, згодою на неї потрібно відповідати з великою обережністю. По-перше, необхідно якнайбільше дізнатися про проєкт, участь у якому передбачається, а по-друге, потрібно ретельно зважити власні сили – їх має вистачити на тривалу «дистанцію».

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