Зеленський розповів про те, що в Україні найбільше лякає Росію

Щобільше, наша держава закликає партнерів надати кредити й ліцензії для виготовлення американських одиниць озброєння. Саме це – військово самодостатня Україна – найбільший страх Росії.

Про це головнокомандувач Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю AP News.

"Виробництво зброї – це вихід"

Як акцентує президент, на виробництво зброї виділяється значна частина бюджету України, але нинішнього обсягу далеко недостатньо, щоб змінити перебіг війни. Тож Зеленський розраховує на те, щоб західні союзники, включаючи США, запропонували вигідні кредити та контракти для досягнення цієї мети.

"Це вихід. Росію ніщо так не лякає, як військова самодостатня Україна", – сказав український лідер.

За словами президента України, під час останніх зустрічей із президентом Джо Байденом, членами Конгресу та іншими високопосадовцями США він закликав надати нашій державі Україні вигідні кредити та ліцензії на виробництво американської зброї. Сьогодні це вкрай терміновий виклик, який може змінити ситуацію на фронті.

"Дайте нам ці можливості, і ми побудуємо. Яких би зусиль і часу нам не знадобилося, ми це зробимо, і зробимо це дуже швидко", – запевнив Володимир Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву хотілося б більших результатів під час контрнаступу. Втім, для бажаних результатів не вистачає сил.

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