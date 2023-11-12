Президент Латвії спрогнозував, що станеться, якщо "Європа підведе Україну"

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, у випадку якщо ЄС не допоможе Україні у війні проти Росії, то країна-агресорка може кинути виклик іншим країнам.

Про це він сказав в інтерв’ю AP.

За його словами, для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль проти атак на спільні цінності та міжнародний порядок.

"В інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково", сказав він. "Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", – сказав президент Латвії.

Він вважає, що Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї, "тому що ми не надали стільки, скільки повинні були".

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"Росія мобілізує свою економіку, ресурси і військову техніку "для дуже довгої війни". Вона намагалася виграти війну швидко, але зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче "задушити" Україну, сказав він, прогнозуючи, що в найближчі місяці вона повторить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, як це було минулої зими", - додав він.

Також Рінкевичс додав, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

Нагадаємо, російські пропагандисти дісталися і до Латвії. Там окупаційний "драматург" збирається показати брехливу виставу про війну в Україні. В українському посольстві вже відреагували.

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