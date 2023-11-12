Президент Латвії спрогнозував, що станеться, якщо "Європа підведе Україну"

Західні союзники продовжують підтримувати Україну в боротьбі з окупантами.
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, у випадку якщо ЄС не допоможе Україні у війні проти Росії, то країна-агресорка може кинути виклик іншим країнам.
Про це він сказав в інтерв’ю AP.
За його словами, для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль проти атак на спільні цінності та міжнародний порядок.
"В інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково", сказав він. "Я також вважаю, що нам буде набагато легше зберегти мир в Європі, якщо Україна досягне успіху, ніж якщо ми підведемо Україну, або, якщо вже на те пішло, дозволимо ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю", – сказав президент Латвії.
Він вважає, що Захід зобов'язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського про надання більшої кількості зброї, "тому що ми не надали стільки, скільки повинні були".
"Росія мобілізує свою економіку, ресурси і військову техніку "для дуже довгої війни". Вона намагалася виграти війну швидко, але зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче "задушити" Україну, сказав він, прогнозуючи, що в найближчі місяці вона повторить атаки на українську енергетичну інфраструктуру, як це було минулої зими", - додав він.
Також Рінкевичс додав, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.
Нагадаємо, російські пропагандисти дісталися і до Латвії. Там окупаційний "драматург" збирається показати брехливу виставу про війну в Україні. В українському посольстві вже відреагували.
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