Невеста была растеряна: пара поженилась в вагоне поезда (видео)

Вирусное видео демонстрирует, что для свадьбы не обязательно нужны роскошные отели или большие банкетные залы.

В Индии пара устроила свадьбу в вагоне поезда.

Видео, обнародованное в Instagram, стало вирусным в Сети.

В ролике видно, как пара женится в движущемся поезде в окружении попутчиков, ставших свидетелями их союза.

Жених нанес синдур на голову невесты, символизируя начало их семейного пути. После этого он украсил ее шею мангалсутрой и влюбленные обменялись гирляндами под аплодисменты и возгласы свидетелей.

Несмотря на то, что свадьба является знаковым моментом в жизни как жениха, так и невесты, она не прошла без хаоса. Вся церемония была далеко не идеальной, поскольку невеста выглядела растерянной и напряженной по непонятной причине. В то время жених был сосредоточен на проведении ритуалов в ограниченном тесном пространстве поезда.

По сообщениям, свадьба состоялась в поезде Асансол-Джасидих.

В комментариях одни пользователи поздравляли пару, а другие шутили.

Свадьба в движущемся поезде! Вау!

Это классно! Счастья вам

Такое можно увидеть только в Индии

Пойду куплю билет на поезд. Может наконец женюсь

Напомним, на днях пара устроила роскошную и громкую свадьбу в самолете. На праздник пришли более 300 гостей.

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