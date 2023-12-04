5 грудня — яке церковне свято, чому в день Сави потрібно свататися

Завтра, 5 грудня, в православному календарі день пам’яті преподобного Сави. Він народився 439 року в Кападокії і з восьми років жив у монастирі. Він відзначався своєю послухливістю, смиренністю, безмовністю і цнотливістю. Був призначений преподобним Сергієм духівником братії і пізніше став ігуменом декількох монастирів, зокрема Сторожевського і Звенигородського. Він також склав перше правило чернечого "Богослужбового статуту" (Єрусалимський Типикон). Помер 532 року і був прославлений як чудотворець.

Церковне свято 5 грудня — день пам'яті преподобного Каріона

Преподобний Каріон був ченцем, який жив у IV столітті в Єгипті. Він був одружений і мав сина Захарія і доньку. Але заради служіння Богові він пішов до монастиря, куди незабаром забрав і Захарія. Вони обидва жили святим життям у скиті, але завжди чули нарікання від братів за свою спорідненість. Батько і син стійко виносили ці докори і не зрікалися один одного за жодних обставин. Одного разу Захарій вирішив померти, просидівши годину в отруєному озері. Але Бог дарував йому життя, а святому пресвітерові монастиря відкрилося видіння, що Захарій є янголом на землі. Після цього до нього приходили з питаннями про порятунок душі, але хлопець вважав себе негідним відповідати на такі запитання, тому він взяв обітницю мовчання. Невдовзі батько та син померли і були поховані у скиту як святі.

Прикмети 5 грудня

Народні прикмети 5 грудня / Фото: Pexels

Дим стелиться і безвітряно — чекайте на негоду.

Почути цвірінькання снігурів — до хуртовини.

Собака багато спить і катається по землі — до заметілі.

Що завтра не можна робити

Триває Різдвяний піст, тому на стіл можна ставити лише пісні продукти, без м'яса, молока, яєць, масла. Згідно з народними повір'ями, цього дня краще не братися за нову роботу, тому що вона не принесе нічого, крім проблем. Якщо ви вирушаєте у далеку дорогу, не можна лихословити, інакше можна не дістатися до пункту призначення.

Що можна робити завтра

Наші предки вірили, що Савин день ідеальний для сватання, тому що молода сім'я буде жити щасливо. Краще увесь день провести у хорошому настрої, не дозволяйте нічому вивести вас з себе.

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