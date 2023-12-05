Зранку у Криму пролунала нова серія вибухів (відео)

Три вибухи у Феодосії пролунали о 5:05, 5:08 та 5:14.

У окупованому Криму в місті Феодосія приблизно о пʼятій ранку пролунала серія потужних вибухів.

Про це інформують місцеві жителі.

Повідомляється, що три вибухи в Феодосії пролунали о 5:05, 5:08 та 5:14.

Раніше місцеві жителі повідомляли, що серед ночі було чутно вибухи в районі місцевої нафтобази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував падіння російського "Шахеда" у Криму.

Крім того, ми раніше інформували, що в Криму окупанти через великі втрати на полі бою будують новий військовий шпиталь.

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