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На Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Вінниччині пролунав вибух під час повітряної тривоги

Вибух / Фото: Associated Press

У низці областей продовжується повітряна тривога.

У Вінницькій області в ніч проти 5 грудня під час повітряної тривоги пролунав вибух.

Про це інформує "Суспільне".

Повітряні сили повідомляли про атаку БпЛА, які рухались з південних областей на західну частину України.

"На Вінниччині пролунав звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного. У регіоні оголошена повітряна тривога", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах заявили, що станом на 02:41 загроза ударних БпЛА  залишається для  Хмельницької, Тернопільської  та Львівської областей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські загарбники готують черговий масований обстріл України.

Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил Юрій Ігнат озвучив запаси ракет і дронів у Росії.

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Дата публікації
Перегляди
413
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