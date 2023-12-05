Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Винницкой области раздался взрыв во время воздушной тревоги

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
413
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Винницкой области раздался взрыв во время воздушной тревоги

Взрыв / Фото: Associated Press

В ряде областей продолжается воздушная тревога.

В Винницкой области в ночь на 5 декабря во время воздушной тревоги раздался взрыв.

Об этом информирует " Общественное ".

Воздушные силы сообщали об атаке БпЛА, двигавшихся из южных областей на западную часть Украины.

"В Винницкой области раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах заявили, что на 02:41 угроза ударных БпЛА остается для Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовят очередной массированный обстрел Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат озвучил запасы ракет и дронов в России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
413
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация