В Винницкой области раздался взрыв во время воздушной тревоги

В Винницкой области в ночь на 5 декабря во время воздушной тревоги раздался взрыв.

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Об этом информирует " Общественное ".

Воздушные силы сообщали об атаке БпЛА, двигавшихся из южных областей на западную часть Украины.

"В Винницкой области раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.

В Воздушных силах заявили, что на 02:41 угроза ударных БпЛА остается для Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовят очередной массированный обстрел Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат озвучил запасы ракет и дронов в России.

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