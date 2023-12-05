В Винницкой области раздался взрыв во время воздушной тревоги

В ряде областей продолжается воздушная тревога.
В Винницкой области в ночь на 5 декабря во время воздушной тревоги раздался взрыв.
Об этом информирует " Общественное ".
Воздушные силы сообщали об атаке БпЛА, двигавшихся из южных областей на западную часть Украины.
"В Винницкой области раздался звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного. В регионе объявлена воздушная тревога", — говорится в сообщении.
В Воздушных силах заявили, что на 02:41 угроза ударных БпЛА остается для Хмельницкой, Тернопольской и Львовской областей.
Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики готовят очередной массированный обстрел Украины.
Кроме того, мы ранее информировали, что пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат озвучил запасы ракет и дронов в России.
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