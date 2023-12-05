Утром в Крыму прозвучала новая серия взрывов (видео)

Три взрыва в Феодосии прогремели в 5:05, 5:08 и 5:14.
В оккупированном Крыму в городе Феодосия примерно в пять утра раздалась серия мощных взрывов.
Об этом сообщают местные жители.
Сообщается, что три взрыва в Феодосии прогремели в 5:05, 5:08 и 5:14.
Ранее местные жители сообщали, что ночью были слышны взрывы в районе местной нефтебазы.
Напомним, ранее сообщалось, что спикер Воздушных сил Юрий Игнат прокомментировал падение российского "Шахеда" в Крыму.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Крыму кафиры из-за больших потерь на поле боя строят новый военный госпиталь.
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