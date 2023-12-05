Еврокомиссия раскритиковала польских блокировщиков границы с Украиной

В Еврокомиссии надеются, что страны-члены ЕС будут серьезно относиться к своим обязанностям.

Требования польских протестующих, которые заблокировали границы с Украиной и требуют вернуть разрешения для украинских водителей, неприемлемы.

Об этом в Брюсселе заявила еврокомиссар по вопросам транспорта Адина Велян.

Она отметила, что Еврокомиссия уже предложила список из 13 мер, которые можно будет быстро реализовать и решить "обоснованные беспокойства, высказанные протестующими".

"Поэтому пинг-понг между Украиной и Еврокомиссией — это несправедливо. Между тем люди страдают, а наша внешняя граница ЕС становится заложником. Поэтому идея возвращения разрешений неприемлема, ведь именно с этой целью мы отказались от разрешений. Разрешать операции под разными номерами и разной количеством разрешений в ЕС было нежизнеспособным", — подчеркнула она.

Кроме того, Велян заявила, что Еврокомиссия будет защищать Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.

"Это соглашение согласовано Евросоветом, имеет четкие рамки, ограниченную либерализацию, и если что-то происходит вне этого соглашения, то первоочередная ответственность за его решение лежит на национальном органе власти", — сказала должностница.

Она добавила, что в Еврокомиссии надеются, что страны-члены Евросоюза будут серьезно относиться к своим обязанностям.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проблемы с блокированием польскими перевозчиками границы с Украиной можно решить, ведь выполнять нужно не требования внутренней политики, а законы, международные обязательства.

Кроме того, мы ранее информировали, что на границе с Польшей начали пропускать один из категорий грузовиков.

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