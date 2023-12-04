Из-за блокады границы страдает не только Украина, но сама Польша — посол

Зварыч заявил о стремлении к мирному решению протеста и выразил обеспокоенность текущей ситуацией.
Переговоры с правительством Польши продолжаются и дают определенные результаты по вопросу разблокирования границы и нахождения компромиссов.
Об этом заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч, передает Укринформ.
Он отметил, что переговоры дают надежду на прекращение блокирования границы со стороны протестующих, поскольку создано уже много предложений по урегулированию разногласий.
Кроме того, Зварыч заявил о стремлении к мирному решению протеста и выразил обеспокоенность текущей ситуацией.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы как можно быстрее прекратить этот протест и снять блокировку на границе. Мы продолжаем диалог с польским правительством, находя общие точки и готовы идти на компромиссы. Мы очень надеемся, что предложения, которые мы разработали совместно с польскими партнерами, будут достаточными". для урегулирования ситуации и прекращения протеста", — сказал Зварич.
Дипломат отметил, что каждый день блокады наносит большой ущерб не только украинской экономике, но и бизнесу Польши и других стран.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе Украины и Польши остановил работу еще один пункт пропуска.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Офисе президента сообщили, грозит ли блокада границы поставке оружия.
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