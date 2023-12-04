Аналитики ISW объяснили приказ Путина об увеличении армии

Приказ российского диктатора Путина об увеличении штата армии означает, что формально Кремль признает нынешнюю конечную численность российских войск, а не пытается увеличить свою вооруженную силу.

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Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны ( ISW ).

Диктатор 1 декабря подписал приказ, предусматривающий увеличение численности вооруженных сил с 2,039 до 2,209 млн человек, а общая численность боевого состава увеличится с 1,15 до 1,32 млн человек.

В сентябре 2022 года правительство РФ объявило, что в вооруженные силы мобилизуют 300 тысяч человек в соответствии с указом Путина о частичной мобилизации. Уже 29 ноября 2024 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на войне в Украине Россия потеряла уже 300 тысяч человек убитыми и ранеными.

В свою очередь вербовка добровольцев, частичная мобилизация, а также российские потери в Украине, вероятно, объясняют чистый прирост военнослужащих на 170 тысяч человек в период с 25 августа 2022 года по 1 декабря 2023 года. Таким образом, указ Путина от 1 декабря 2023 года, скорее всего, устанавливает 2,209 млн человек как новый официальный штат, а не предписывает значительное увеличение общей численности российской армии.

Напомним, ранее сообщалось, что российское Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников на военную службу "с учетом опыта специальной военной операции".

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ женщины начали выходить на митинги даже в Москве, потому что их мужчины если и возвращают из Украины обратно, то уже только в пакете.

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