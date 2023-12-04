Аналітики ISW пояснили наказ Путіна про збільшення армії

Диктатор 1 грудня підписав наказ, який передбачає збільшення чисельності збройних сил з 2,039 до 2,209 млн осіб.

Наказ російського диктатор Путіна про збільшення штату армії означає, що формально Кремль визнає нинішню кінцеву чисельність російських військ, а не намагається збільшити свою збройні сили.

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Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Диктатор 1 грудня підписав наказ, який передбачає збільшення чисельності збройних сил з 2,039 до 2,209 млн осіб, а загальна чисельність бойового складу збільшиться з 1,15 до 1,32 млн осіб.

У вересні 2022 року уряд РФ оголосив, що до збройних сил мобілізують 300 тисяч осіб відповідно до указу Путіна про часткову мобілізацію. Вже 29 листопада 2024 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на війні в Україні Росія втратила вже 300 тисяч осіб вбитими та пораненими.

В свою чергу вербування добровольців, часткова мобілізація, а також російські втрати в Україні, ймовірно, пояснюють чистий приріст військовослужбовців на 170 тисяч осіб у період з 25 серпня 2022 року до 1 грудня 2023 року. Таким чином, указ Путіна від 1 грудня 2023 року швидше за все встановлює 2,209 млн осіб як новий офіційний штат, а не наказує значне збільшення загальної чисельності російської армії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське Міноборони запропонувало змінити вимоги до здоровʼя призовників на військову службу "з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ жінки почали виходити на мітинги навіть у Москві, бо їхніх чоловіків якщо і повертають з України назад, то вже тільки в пакеті.

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