У РФ хочуть змінити вимоги до призовників з "урахуванням досвіду СВО"

Російське Міноборони запропонувало змінити вимоги до здоровʼя призовників на військову службу "з урахуванням досвіду спеціальної військової операції".

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Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Зміни планують внести до "Положення про військово-лікарську експертизу".

Дія документа поширюватиметься на громадян, які стають на військовий облік, приживаються на військову службу та йдуть до армії за контрактом. Також зміни стосуватимуться мобілізаційного резерву та військових зборів.

"Розробка проекту постанови обумовлена необхідністю вдосконалення організації проведення медичного огляду громадян, які мають захворювання, що не мають суттєвого впливу на здатність виконувати обов'язки військової служби, у тому числі з урахуванням досвіду спеціальної військової операції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор Путін підписав указ про збільшення своєї армії.

Крім того, ми раніше інформували, що у РФ жінки почали виходити на мітинги навіть у Москві, бо їхніх чоловіків якщо і повертають з України назад, то вже тільки в пакеті.

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