В РФ хотят изменить требования к призывникам с "учетом опыта СВО"

Российское Минобороны предложило изменить требования к здоровью призывников на военную службу "с учетом опыта специальной военной операции".

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Изменения планируют внести в "Положение о военно-врачебной экспертизе".

Действие документа будет распространяться на граждан, которые становятся на военный учет, приживаются на военную службу и идут в армию по контракту. Также изменения будут касаться мобилизационного резерва и военного собрания.

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью усовершенствования организации проведения медицинского осмотра граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность выполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин подписал указ об увеличении своей армии.

Кроме того, мы ранее информировали, что в РФ женщины начали выходить на митинги даже в Москве, потому что их мужчины если и возвращают из Украины обратно, то уже только в пакете.

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