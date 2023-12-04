Новый глава МИД Британии летит в США убеждать увеличить помощь Украине

Он уверен, что экономический потенциал стран НАТО позволяет оказывать Украине всю необходимую помощь.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон отправляется с визитом в Соединенные Штаты, где будет убеждать законодателей увеличить помощь для Украины.

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Об этом говорится в сообщении Reuters.

Он заявил, что сейчас в политических кругах США ведутся споры о помощи украинцам. Однако он выразил уверенность, что аргументы "в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность, возобладают".

"Я хочу заверить их, что мы будем придерживаться избранного курса и мобилизуем других союзников тоже", — отметил дипломат.

Кэмерон заявил, что экономический потенциал стран НАТО позволяет оказывать Украине всю необходимую помощь, но пока это не используется.

"Составьте вместе все экономики стран, которые поддерживают Украину в борьбе с Россией, и мы перевернем (Россию – ред.) в соотношении тридцать к одному", — добавил глава МИД Британии.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Джонсон стал одним из самых ярых сторонников Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский диктатор Путин уверен, что, несмотря на международную изоляцию, он сможет пережить Украину и ее западных партнеров, но он ошибается.

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