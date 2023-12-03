Глава Пентагона назвал большую ошибку Путина

Путин считает, что может пережить Украину и страны Запада.

Российский диктатор Путин уверен, что, несмотря на международную изоляцию, он сможет пережить Украину и ее западных партнеров, но он ошибается.

Также читайте Спикер Палаты представителей Джонсон стал одним из самых ярых поклонников Украины — WSJ

Такое мнение высказал глава Пентагона Ллойд Остин.

"Сейчас, несмотря на свою изоляцию, Путин считает, что он может пережить украинцев. Но он ошибается. Сейчас Путин также думает, что он может пережить нас. Он считает, что наша коалиция распадется, что наша сила воли угаснет, а наша демократия просто отвлечется".. Но еще раз Путин ошибается", — заявил Остин.

Он заявил, что фон власти Соединенных Штатов должны постоянно объяснять своим гражданам важность поддержки Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что Украина имеет большое значение для Соединенных Штатов, поэтому результат завершения войны определит будущее мира.

Кроме того, мы ранее информировали, что в США считают победой то, что Украина выстояла в войне с РФ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.