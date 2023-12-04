В Конгрессе США рассказали, когда проголосуют за помощь для Украины

Вместе с помощью для Украины и Израиля будут внесены изменения в миграционное законодательство.

Законопроект о помощи для Украины и Израиля может быть принят в Конгрессе Соединенных Штатов до конца года.

Об этом сообщил сенатор от Республиканской партии Джеймс Ленкфорд в эфире ABC.

В пакете также должны быть проголосованы изменения американской миграционной системы.

"Мы должны выдвинуть предложение, которое эффективно реформирует систему предоставления убежища... сверху вниз, чтобы мы действительно могли управлять процессом предоставления убежища всем этим людям", – сказал он.

Республиканец добавил, что помощь Украины, Израиля и изменения в миграционную политику будут проголосованы одним пакетом.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Палаты представителей Джонсон стал одним из самых ярых сторонников Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что российский диктатор Путин уверен, что, несмотря на международную изоляцию, он сможет пережить Украину и ее западных партнеров, но он ошибается.

Читайте также: