США атаковали боевиков в Ираке, предупредив удары по своим базам

В ноябре США нанесли две серии ударов по вооруженным группам, связанным с Ираном.

Во время авиаудара США были убиты пять членов иракской вооруженной группировки, поддерживаемой Ираном, к северу от города Киркук, когда они готовились обстрелять силы США в стране.

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Об этом информирует Reuters.

Представитель американских военных ранее заявил, что американские и международные силы столкнулись с многочисленными ракетными ударами на северо-востоке Сирии, но потерь или повреждения инфраструктуры нет.

Иракские вооруженные группы заявили о более чем 70 таких нападениях на войска США с 17 октября из-за поддержки Вашингтоном Израиля в его бомбардировке Газы.

Приступы приостановились во время недавнего прекращения огня между Израилем и ХАМАС, но теперь снова возобновились.

В ноябре США нанесли две серии ударов по вооруженным группам, связанным с Ираном, участвовавшим в нападениях на их силы.

В результате этих ударов были убиты по меньшей мере 10 боевиков, идентифицированных как члены Хезболлы и других группировок, связанных с Ираном.

Напомним, ранее сообщалось, что базы США в Ираке и Сирии были атакованы ракетами и беспилотниками.

Кроме того, мы ранее информировали, что неизвестные дроны нанесли удары по военным базам США в Сирии и Ираке.

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