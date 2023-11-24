Базы США в Ираке и Сирии были атакованы ракетами и беспилотниками — Reuters

Американские и международные силы были атакованы по двум объектам.

Базы американских военных в Ираке и Сирии были атакованы 23 ноября ракетами и беспилотниками.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Собеседник агентства сказал, что американские и международные силы были атакованы на двух объектах на северо-востоке Сирии с помощью нескольких ракет и беспилотника.

В Ираке несколько беспилотников были запущены с авиабазы Айн-аль-Асад к западу от Багдада, еще один беспилотник был запущен с базы, где размещены силы США вблизи аэропорта Эрбиль на севере Ирака.

Эти атаки произошли на следующий день после того, как США нанесли удар по вооруженной группировке Хезболла к югу от Багдада, в результате которого погибли восемь боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что военные Соединенных Штатов нанесли авиаудары по военному объекту проиранских террористов и их прокси в восточной части Сирии.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия уверена, что Израиль не будет атаковать ее силы в Сирии из-за передачи ПВО Хезболли.

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