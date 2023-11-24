Израиль нанес удары по объектам Хезболлы в Ливане

До этого боевики Хезболла выпустили несколько ракет в северные районы Израиля.
Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам Хезболлы на территории Ливана.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
"Сегодня днем было обнаружено несколько запусков из Ливана в разные места на севере Израиля. В ответ ЦАХАЛ наносит удары по источникам огня", — говорится в сообщении.
Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по объектам террористов Хезболлы в Ливане, включая стартовые площадки, с которых за последние несколько дней осуществлялись запуски в сторону Израиля, и несколько военных объектов, где действовали террористы Хезболлы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Израиле раскрыли, сколько еще они собираются воевать с ХАМАСом.
Кроме того, мы ранее сообщали, что Израиль и ХАМАС проведут первый обмен заложниками в пятницу.
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