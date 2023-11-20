Хезболла выпустила по Израилю более 1000 боеприпасов — Минобороны

В то же время ответные удары наносят гораздо больший ущерб для боевиков.

Глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла" выпустила уже более тысячи боеприпасов по стране с начала войны против ХАМАС.

Об этом информирует The Times of Israel.

Он подчеркнул, что Иран является "источником вражды и агрессии против Израиля", а война многофронтова, хотя и интенсивность сосредоточена на Секторе Газа.

"С начала войны "Хезболла" выпустила более 1000 боеприпасов по израильским целям, но терпит значительно больший ущерб. Мы наносим удары ракетным отрядам и поражаем военные объекты и цели, "Хезболла" платит высокую цену ежедневно", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Катара заявил, что соглашение об освобождении заложников, похищенных боевиками ХАМАСа во время атаки на Израиль, теперь зависит только от "незначительных" практических вопросов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Совет национальной безопасности Израиля планирует на следующей неделе обсудить законопроект, который позволит восстановить смертную казнь в стране.

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