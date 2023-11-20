Хезболла випустила по Ізраїлю понад 1000 боєприпасів — Міноборони

Голова Міністерства оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що терористичне угруповання "Хезболла", яке підтримується Іраном, випустило вже понад тисячу боєприпасів по країні з початку війни проти ХАМАС.

Про це інформує The Times of Israel.

Він наголосив, що Іран є "джерелом ворожнечі та агресії проти Ізраїлю", а війна є багатофронтовою, хоч і інтенсивність зосереджена на Секторі Гази.

"З початку війни "Хезболла" випустила понад 1000 боєприпасів по ізраїльських цілях, але зазнає значно більшої шкоди. Ми завдаємо ударів ракетним загонам і вражаємо військові об’єкти та цілі, "Хезболла" платить високу ціну щодня", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Катару заявив, що угода про звільнення заручників, викрадених бойовиками ХАМАСу під час атаки на Ізраїль, тепер залежить лише від "незначних" практичних питань.

Крім того, ми раніше інформували, що Рада національної безпеки Ізраїлю планує наступного тижня обговорити законопроект, який дозволить відновити в країні смертну кару.

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