Израиль хочет вернуть смертную казнь: к кому ее будут применять

В понедельник ультраправая партия Otzma Yehudit внесет законопроект на рассмотрение в комитет национальной безопасности Кнессета.

Совет национальной безопасности Израиля планирует на следующей неделе обсудить законопроект, который позволит восстановить смертную казнь в стране.

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Об этом информирует The Times of Israel.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир планирует направить в Кнессет законопроект, предусматривающий смертную казнь для обвиняемых в терроризме.

Он заявил, что в понедельник внесет законопроект, подготовленный его партией ультраправой Otzma Yehudit на рассмотрение в комитет национальной безопасности Кнессета.

"Я ожидаю, что все члены Кнессета поддержат этот важный законопроект", – пишет он.

Сообщается, что в Кнессете будут обсуждены последствия такого решения, а также реакция международного сообщества.

Предложенный законопроект, в случае его принятия, обяжет суды выносить смертную казнь для лиц, осужденных за убийство израильского гражданина, если их поступки признаны имеющими расистские мотивы.

Издание напомнило, что за всю историю страны смертная казнь применялась два раза. Последним был казнен архитектор Холокоста Адольф Эйхман в 1962 году.

Напомним, ранее в армии Израиля заявили, что расширяют операции в Секторе Газа, в частности, в районах Зейтун города Газа и Джабалии.

Кроме того, мы ранее информировали, что боевики террористической группировки ХАМАС прекратили переговоры об освобождении заложников.

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