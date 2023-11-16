Израиль установил оперативный контроль над портом Газы – ЦАХАЛ

Наземная операция продолжается.
Армия обороны Израиля заявила, что взяла на себя оперативный контроль над портом Газы. Этот район использовался ХАМАСом как тренировочная база для своих военно-морских сил.
Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Детали
В ЦАХАЛе сообщили, что военным 188-бригады и "Флотилии 13" удалось установить оперативный контроль над портом Сектора Газа. Отмечается, что в ходе операции было уничтожено:
- 10 тоннелей террористов;
- 4 так называемые сооружения для террора.
- 10 боевиков ХАМАСа.
В ходе операции все строения в районе порта были очищены.
Напомним, ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАСа в Газе после того, как израильские военные 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голане" захватили его.
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