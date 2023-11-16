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Израиль установил оперативный контроль над портом Газы – ЦАХАЛ

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Израиль установил оперативный контроль над портом Газы – ЦАХАЛ

ЦАХАЛ взял под контроль порт в Газе / Фото: Армия обороны Израиля

Наземная операция продолжается.

Армия обороны Израиля заявила, что взяла на себя оперативный контроль над портом Газы. Этот район использовался ХАМАСом как тренировочная база для своих военно-морских сил.

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Детали

В ЦАХАЛе сообщили, что военным 188-бригады и "Флотилии 13" удалось установить оперативный контроль над портом Сектора Газа. Отмечается, что в ходе операции было уничтожено:

  • 10 тоннелей террористов;
  • 4 так называемые сооружения для террора.
  • 10 боевиков ХАМАСа.

В ходе операции все строения в районе порта были очищены.

ЦАХАЛ взял под контроль порт в Газе / ©
ЦАХАЛ взял под контроль порт в Газе

Напомним, ЦАХАЛ взорвал здание парламента ХАМАСа в Газе после того, как израильские военные 7-й бронетанковой бригады и пехотной бригады "Голане" захватили его.

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Дата публикации
Просмотры
205
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