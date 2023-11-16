"Россияне не были готовы": военный – о плацдарме ВСУ на Левобережье Херсонщины

Военный признал, что ВСУ заняли несколько небольших плацдармов, но предупреждает – говорить о широкомасштабных боевых действиях пока рано.
Говорить о широкомасштабных боевых действиях на левом берегу Днепра еще раньше времени. Но благодаря огневому контролю над левым берегом Днепра ВСУ удалось произвести определенные действия.
Об этом заявил военнослужащий и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает "Эспрессо".
"Уже есть информация, что ВСУ заняли несколько небольших плацдармов на этом направлении. Задачей Сил обороны в будущем является развертывание линии фронта, которая будет заходить в тыл южного военного округа россиян. Мы увидели, что россияне не были готовы к такой ситуации не только информационно, но и в военном плане", – говорит Тимочко.
По его словам, некоторые плацдармы на левом берегу уже были заняты нашими войсками – это район Антоновского моста, район Крынок, Казачьих Лагерей. Эту территорию удалось занять в том числе потому, что враг не мог приблизиться к левому берегу Днепра, поскольку попадал под огонь нашей артиллерии.
"Сейчас противник вынужден растягивать свои резервы, потому что левый берег Днепра является прямым коридором в Крым", – добавил военнослужащий.
Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что ВСУ закрепились на Левобережье Херсонской области.
Ранее российские пропагандистские издания опубликовали сообщения со ссылкой на Минобороны РФ о том, что оккупанты якобы "перебрасывают группировку "Днепр" на более выгодные рубежи". Однако через некоторое время сообщение удалили.
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СРОЧНО! Полная тишина! ВСУ дают "жару" на левом берегу Днепра!