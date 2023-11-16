7-летний сын Влада Ямы снялся в американском фильме

Сын хореографа Влада Ямы, который в начале полномасштабной войны уехал из Украины в США с семьей, 7-летний Леон снялся в американском фильме.

Об этом рассказала супруга Ямы Лилия. На своей странице в Instagram женщина разместила фото и видео с допремьерного показа короткометражной картины "Sweet struggle" ("Сладкая борьба" – прим.ред.). Показ прошел в городе Холливуд, штат Флорида.

Сын Влада Ямы снялся в фильме в США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Сын Влада Ямы снялся в фильме в США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Не пропустил кинодебют сына и сам Влад Яма, пришедший на показ фильма. Режиссером короткометражки выступила украинская хореограф и актриса Адриана Костецкая, которая последние шесть лет проживает в США и работает с детьми.

Сын Влада Ямы снялся в фильме в США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Сын Влада Ямы снялся в фильме в США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Ее картина "Sweet struggle" рассказывает об отчаянной борьбе матери с болезнью сына, у которого диагностирован сахарный диабет. С помощью психолога и мужа она учится отпускать ситуацию и сконцентрироваться на том, что важно.

Сын Влада Ямы снялся в фильме в США / Фото: instagram.com/liliya_yama

Какая роль досталась 7-летнему Леону Яме – не указано.

Напомним, между тем сам Влад Яма продолжает возмущать поклонников необычным контентом в соцсети. Так вот на днях хореограф разместил видео, на котором пляшет в зале и делает это под песню, где есть слова "без стресса".

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