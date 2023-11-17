ХАМАС прекратил переговоры об освобождении заложников: что происходит в Газе

Несмотря на просьбы и многочисленные переговоры, ХАМАС не предоставил даже список тех, кто находится в заложниках, в каком они состоянии и живы ли вообще.

Израильский дипломат Александр Бен Цви заявил, что судьба заложников, захваченных 7 октября ХАМАС, пока неизвестна, потому что переговоры об их освобождении больше не ведутся.

Об этом сообщает BBC News.

"О ситуации [с заложниками], она нам неизвестна. Несмотря на все просьбы, ХАМАС не предоставил даже список тех, кто находится в них, в каком они состоянии, живы ли они. Что там происходит, мы не знаем, поэтому вести какие-то переговоры, не зная, о чем ты говоришь, это очень тяжело", — говорит Бен Цви.

"У нас сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров, ХАМАС прекратил их по своей инициативе", – добавил он.

По словам дипломата, Израиль настаивает на освобождении всех заложников и не считает верным выпускать их группами.

Ранее боевики ХАМАС утверждали, что готовы освободить женщин и детей, оказавшихся в их руках. В обмен на это ХАМАС потребовал освобождения пленных, топливо и дополнительную гуманитарную помощь.

В США информировали, что между Израилем и ХАМАС было определенное понимание возможных вариантов соглашения, предусматривающего передачу 80 похищенных в Израиле женщин и детей в обмен на палестинских женщин и подростков, удерживаемых в израильских тюрьмах. Но вскоре после этого палестинские официальные лица сообщили о прекращении переговоров после атаки израильских военных на больницу "Аш-Шифа".

Напомним, израильская армия проводит точную и целенаправленную операцию против ХАМАС в определенном районе вокруг больницы "Аль-Шифа".

Как отметил глава оборонного ведомства, ЦАХАЛ обнаружил "важные находки" в больнице "Аш-Шифа". Но о чем именно идет речь – не конкретизировал.

"Операция продолжается и проводится четко, избирательно, но очень решительно", – отметил Галант.

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