Израиль заявил о расширении операции в Секторе Газа

Ситуация на Ближнем Востоке только набирает обороты.

В армии Израиля заявили, что расширяют операции в Секторе Газа, в частности, в районах Зейтуна города Газа и в Джабалии.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных районах и работает над "уничтожением террористов и ударами по инфраструктуре ХАМАСа", — говорится в заявлении ЦАХАЛа.

Отмечается, что 36-я дивизия действует против батальона ХАМАС в районе Зейтун в окрестностях города Газа, между тем 162-я дивизия действует в окрестностях Джабалии.

На сегодняшний день оба района считаются опорными пунктами ХАМАСа.

Война на Ближнем Востоке: что известно

Армия обороны Израиля переходит к следующему этапу наземной операции в Секторе Газа. Она осуществляется четко, избирательно и решительно.

Израильский дипломат Александр Бен Цви заявил, что судьба заложников, захваченных 7 октября ХАМАСом, пока неизвестна, потому что переговоры об их освобождении больше не ведутся.

Начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герцы Галле говорит, что военные "близки" к ликвидации "военной системы " ХАМАС в северной части территории.

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