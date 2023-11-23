Израиль и ХАМАС проведут первый обмен заложниками в пятницу

Израиль и ХАМАС проведут первый обмен заложниками не раньше пятницы из-за необходимости согласовать условия.

Об этом заявил глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, передает The Times of Israel.

"Увольнение начнется в соответствии с первоначальным соглашением между сторонами, и не ранее пятницы", – сказал Ханегби в среду журналистам.

Израильская сторона сообщила, что задержка объясняется необходимостью подписания сторонами документа, ратифицирующего соответствующее условие, чтобы оно вступило в силу.

В Израиле ожидают, что документ будет подписан в течение следующих 24 часов, после чего начнется освобождение заложников.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что временное прекращение огня в Секторе Газа не означает, что война против боевиков ХАМАС завершилась.

Кроме того, мы ранее информировали, что Израиль переходит к более сложной фазе войны в Газе.

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