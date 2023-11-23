Ізраїль та ХАМАС проведуть перший обмін заручниками у пʼятницю

Ізраїль та ХАМАС проведуть перший обмін заручниками не раніше пʼятниці через необхідність узгодити умови.

Про це заявив голова Ради національної безпеки Ізраїлю Цахі Ханегбі, передає The Times of Israel.

"Звільнення розпочнеться відповідно до початкової угоди між сторонами, і не раніше п'ятниці", – сказав Ханегбі у середу журналістам.

Ізраїльська сторона повідомила, що затримка пояснюється необхідністю підписання сторонами документа, який ратифікує відповідну умову, щоб вона набула чинності.

В Ізраїлі очікують, що документ буде підписаний протягом наступних 24 годин, після чого почнеться звільнення заручників.

Нагадаємо, раніше премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що тимчасове припинення вогню у Секторі Гази не означає, що війна проти бойовиків ХАМАС завершилась.

Крім того, ми раніше інформували, що Ізраїль переходить до складнішої фази війни в Газі.

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