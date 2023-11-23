У Підмосков'ї стався блекаут через вибух на підстанції (відео)

За попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.
У російському місті Литкаріно, що у Московській області, стався вибух на місцевій електропідстанції після чого в окрузі зникло світло.
Про це інформують російські засоби масової пропаганди.
Повідомляється, що в результаті вибуху на електропідстанції зайнялась пожежа.
За попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії.
Крім того, ми раніше інформували, що народний депутат Сергій Нагорняк розповів, як в Україні захистили підстанції від ударів Росії.
Читайте також: