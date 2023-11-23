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У Підмосков'ї стався блекаут через вибух на підстанції (відео)

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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У Підмосков'ї стався блекаут через вибух на підстанції (відео)

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За попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.

У російському місті Литкаріно, що у Московській області, стався вибух на місцевій електропідстанції після чого в окрузі зникло світло.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що в результаті вибуху на електропідстанції зайнялась пожежа.

За попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що народний депутат Сергій Нагорняк розповів, як в Україні захистили підстанції від ударів Росії.

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Дата публікації
Перегляди
9
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