У Підмосков'ї стався блекаут через вибух на підстанції (відео)

За попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.

У російському місті Литкаріно, що у Московській області, стався вибух на місцевій електропідстанції після чого в окрузі зникло світло.

Про це інформують російські засоби масової пропаганди.

Повідомляється, що в результаті вибуху на електропідстанції зайнялась пожежа.

За попередніми даними, кілька населених пунктів Підмосков'я було знеструмлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, як Україна захистила об'єкти енергетики від ударів Росії.

Крім того, ми раніше інформували, що народний депутат Сергій Нагорняк розповів, як в Україні захистили підстанції від ударів Росії.

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