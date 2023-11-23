Країни G7 засудили військову співпрацю Росії та КНДР

Країни Великої сімки (G7) виступили з засудженням ракетних запусків балістичних ракет КНДР, а також військової співпраці між Пхеньяном та Москвою.

Про це йдеться у спільній заяві країн G7.

В заяві вказується, що будь-який пуск з використанням технології балістичних ракет це грубе порушення відповідних резолюцій ООН. Також наголошується, що Північна Корея продовжує розробки у ядерній сфері, що також порушує резолюції ООН.

Крім того, країни G7 засудили постачання північнокорейської зброї до Росії, яку остання використовує у війні проти України.

"Ми закликаємо Північну Корею й Росію дотримуватися цих резолюцій РБ ООН і негайно припинити будь-яку подібну діяльність",- наголошується в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія допомогла КНДР підготувати до повторного запуску військовий супутник.

Крім того, ми раніше інформували, що Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для нових міжконтинентальних ракет.

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