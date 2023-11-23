Страны G7 осудили военное сотрудничество России и КНДР

Страны Большой семерки (G7) выступили с осуждением ракетных запусков баллистических ракет КНДР, а также военного сотрудничества между Пхеньяном и Москвой.

Об этом говорится в совместном заявлении стран G7.

В заявлении указывается, что любой пуск с использованием технологии баллистических ракет – это грубое нарушение соответствующих резолюций ООН. Также отмечается, что Северная Корея продолжает разработки в ядерной сфере, что также нарушает резолюцию ООН.

Кроме того, страны G7 осудили поставки северокорейского оружия в Россию, которое последнее использует в войне против Украины.

"Мы призываем Северную Корею и Россию соблюдать эти резолюции СБ ООН и немедленно прекратить любую подобную деятельность", — отмечается в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия помогла КНДР подготовить к повторному запуску военный спутник.

Кроме того, мы ранее информировали, что Северная Корея испытала твердотопливные двигатели для новых межконтинентальных ракет.

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