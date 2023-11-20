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Росія допомогла КНДР підготувати до повторного запуску військовий супутник

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Росія допомогла КНДР підготувати до повторного запуску військовий супутник

КНДР / Фото: Associated Press

Москва надала Пхеньяну свої технічні можливості для вирішення проблем з двигуном.

КНДР має намір провести повторний запуск свого військово супутника протягом найближчого місяця.

Про це повідомляє Yonhap.

Голова Міністерства оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що Північна Корея хоче здійснити запуск свого супутника до того, як Сеулі запустить у космос свій перший розвідувальний супутник на ракеті Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії 30 листопада.

«Південна Корея і Сполучені Штати уважно стежать за діями Північної Кореї. Вони готуються до запуску, який, як очікується, відбудеться протягом тижня або близько того», — зазначив Шин.

Він заявив, що КНДР потрібно приблизно тиждень, щоб перемістити двигун з випробувального майданчика, скласти його на стартовому та заправити рідким паливом.

Також міністр додав, що вирішити проблеми з двигуном допомогла Росія.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Північна Корея випробувала твердопаливні двигуни для нових міжконтинентальних ракет.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати й Південна Корея стурбовані військовою співпрацею РФ і КНДР.

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Дата публікації
Перегляди
246
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