Не лише мільйон снарядів: що передав Путіну Кім Чен Ин

Представники армії Південної Кореї підозрюють постачання ракет з КНДР для російської армії.

Північна Корея, ймовірно, поставила кілька типів ракет до Росії для підтримки її війни в Україні, а не тільки артилерійські боєприпаси.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на брифінг представників армії Південної Кореї у четвер, 2 листопада.

Військові Південної Кореї підозрюють, що за вказівкою Кім Чен Ина до Росії було відправлено певну кількість балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет і переносних протиповітряних ракет. Також КНДР, ймовірно, передала армії Путіна гвинтівки, ракетні установки, міномети і снаряди.

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На брифінгу також йшлося про розширення співпраці Північної Кореї з Росією та Китаєм на тлі тривалої напруженості у відносинах зі Сполученими Штатами та внутрішніх труднощів, спричинених пандемією коронавірусу.

Раніше розвідувальне агентство Південної Кореї (NIS) повідомило, що КНДР відправила понад 10 партій боєприпасів до Росії для використання у війні проти України, зокрема понад 1 мільйон артилерійських снарядів.

В обмін на боєприпаси Північна Корея, ймовірно, отримала від Росії технологічну допомогу, зокрема, для модернізації свого арсеналу ядерної зброї та ракет.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна готова активізувати співробітництво та обміни з агресоркою Росією, а також будувати перспективні й далекосяжні відносини.

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