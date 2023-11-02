Північна Корея передала РФ мільйон артснарядів: що кажуть в ГУР

Північна Корея не зможе постійно допомагати Росії з постачанням боєприпасів для війни. Причина не тільки у тому, що "запаси КНДР значні, але не безмежні" .

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів в ефірі національного телемарафону.

"Запаси Північної Кореї значні, але вони не безмежні. І покривати лише Північна Корея потребу Росії в війні і в артснарядах не зможе. Навіть названі цифри, оприлюднені, мова йде про два місяці війни. І звичайно Північна Корея такими темпами не може постачати в Російську Федерацію, і тим самим послаблювати і себе, оскільки у них є свої плани та політичні цілі і амбіції. Тому це важливий фактор, який впливає, на який треба зважати", - наголосив він.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що КНДР передала Росії понад мільйон артснарядів для війни в Україні. Йдеться про понад 10 партій боєприпасів. За даними розвідки Сеулу, КНДР, вочевидь, в обмін на боєприпаси отримала від Росії технологічну допомогу.

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