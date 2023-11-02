Северная Корея передала РФ миллион артснарядов: что говорят в ГУР

Северная Корея не сможет постоянно помогать России с снабжением боеприпасами для войны. Причина не только в том, что "запасы КНДР значительны, но не безграничны".

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире национального телемарафона.

"Запасы Северной Кореи значительны, но они не безграничные. И покрывать только Северная Корея потребность России в войне и в артснарядах не сможет. Даже названные цифры, обнародованные, идет о двух месяцах войны. И конечно Северная Корея такими темпами не может поставлять в Российскую Федерацию, и тем самым ослаблять и себя, поскольку у них есть свои планы и политические цели и амбиции. Поэтому это важный фактор, который влияет, на который нужно учитывать", — подчеркнул он.

Напомним, разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР передала России более миллиона артснарядов для войны в Украине. Речь идет о более чем 10 партиях боеприпасов. По данным разведки Сеула, КНДР, по всей видимости, в обмен на боеприпасы получила от России технологическую помощь.

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