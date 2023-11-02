Не только миллион снарядов: что передал Путину Ким Чен Ын

Северная Корея, вероятно, поставила несколько типов ракет в Россию для поддержки ее войны в Украине, а не только артиллерийские боеприпасы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на брифинг представителей армии Южной Кореи в четверг, 2 ноября.

Военные Южной Кореи подозревают, что по указанию Ким Чен Ина в Россию было отправлено определенное количество баллистических ракет малой дальности, противотанковых ракет и переносных противовоздушных ракет. Также КНДР предположительно передала армии Путина винтовки, ракетные установки, минометы и снаряды.

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На брифинге также говорилось о расширении сотрудничества Северной Кореи с Россией и Китаем на фоне длительной напряженности в отношениях с Соединенными Штатами и внутренних трудностей, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее разведывательное агентство Южной Кореи (NIS) сообщило, что КНДР отправила более 10 партий боеприпасов в Россию для использования в войне против Украины, в том числе более 1 миллиона артиллерийских снарядов.

В обмен на боеприпасы Северная Корея, вероятно, получила от России технологическую помощь, в частности для модернизации своего арсенала ядерного оружия и ракет.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что страна готова активизировать сотрудничество и обмены с агрессорской Россией, а также строить перспективные и далеко идущие отношения.

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