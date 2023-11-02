Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 3 листопада?

Сьогодні навіть найпасивніші та найледачіші люди відчують сплеск енергії. Вона дозволить згорнути гори – на щастя, лише у переносному значенні. Плюс – впевненість у собі та своїх силах, а також рішучість, що дає можливість замахнутися на найскладніші та найздійсненніші справи, і сміливо ставати до їх реалізації. Той факт, що попереду два вихідні, не повинен нікого бентежити – вже в понеділок можна буде продовжити роботу.

Скорпіон

Скорпіонам зірки рекомендують проводити переговори різного ступеня складності та спрямованості – від професійної до особистої аудиторії: вони виявляться однаково успішними. Представникам знака вдасться підібрати саме ті факти та аргументи, які переконають у їхній правоті найнезговірливіших співрозмовників, які, зі свого боку, охоче підуть назустріч, висловивши свою згоду за тими пунктами, які ще вчора вони категорично відкидали.

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