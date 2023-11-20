Ілон Маск відреагував на звинувачення в антисемітизмі

Він заявив, що всі звинувачення на його адресу — фальшиві.

Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на скандал, який виник через його підтримку антисемітського коментаря.

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Свою позицію бізнесмен висловив у власні соцмережі X (Twitter).

Він заявив, що всі звинувачення на його аферу в антисемітизмі — фальшиві.

"Минулого тижня в ЗМІ з'явилися сотні фальшивих матеріалів, які стверджують, що я антисеміт. Ніщо не може бути далі від істини", - написав Маск.

Крім того, він заявив, що бажає людству тільки найкращого, а "всім іншим — процвітаючого і захоплюючого майбутнього".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Apple прийняла рішення припинити будь-яку співпрацю з соціальною мережею X (Twitter) через скандальну заяву її власника Ілона Маска.

Пізніше Маск заявив, що подасть "термоядерний позов" проти некомерційної організації Media Matters та інших, оскільки компанії, включаючи Disney, Apple і IBM відмовились від співпраці з соцмережею X.

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